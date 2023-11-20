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Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел из жизни в возрасте 79 лет
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Как сообщил глава региона Сергей Цивилев на своей странице «ВКонтакте», Тулеев руководил областью с 1997 по 2018 годы.
По словам Цивилева, Тулеев был ярким и неординарным человеком. Экс-губернатор возглавил область во время кризиса, но сумел вывести регион из этого тяжелого периода.
Нынешний губернатор подчеркнул, что Тулеев запомнился местным жителям, как настоящий народный губернатор, у которого интересы граждан всегда стояли на первом месте.
«Светлая память Аману Гумировичу,» - завершил пост Цивилев.
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