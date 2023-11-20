Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел из жизни в возрасте 79 лет

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Как сообщил глава региона Сергей Цивилев на своей странице «ВКонтакте», Тулеев руководил областью с 1997 по 2018 годы.

По словам Цивилева, Тулеев был ярким и неординарным человеком. Экс-губернатор возглавил область во время кризиса, но сумел вывести регион из этого тяжелого периода.

Нынешний губернатор подчеркнул, что Тулеев запомнился местным жителям, как настоящий народный губернатор, у которого интересы граждан всегда стояли на первом месте.

«Светлая память Аману Гумировичу,» - завершил пост Цивилев.