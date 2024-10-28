Предприниматель из Челнов в свой юбилей направил 10 млн на поддержку СВО

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Предприниматель из Набережных Челнов, владелец компании «Татпроф» Сергей Рачков в день своего 65-летия сделал подарок военным — 10 млн рублей он направил на помощь участникам специальной военной операции. Об этом на аппаратном совещании рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев. Он также передал бизнесмену благодарность от генерал-полковника Александра Лапина.

«Сергей Геннадьевич мне сказал: „Я бы хотел направить средства в связи с моим днем рождения на поддержку наших военнослужащих в зоне СВО“. Впечатляет? Впечатляет. Вот так наши челнинцы могут отмечать свои юбилеи, поддерживая наших военных, которые с оружием в руках защищают интересы нашего государства. Такой человек достоин уважения и признательности», — отметил Магдеев.

На выделенные бизнесменом деньги была приобретена специальная техника.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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