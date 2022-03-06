Правительство РФ подготовило предложения по возмещению части затрат на производство хлеба

Правительство России подготовило предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко, передает ТАСС.

«Подготовлены согласованные предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Дополнительно прорабатываются меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста потребительских цен», — пояснили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, завершено согласование дополнительного субсидирования льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ.

«Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время», — заявила сама Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ выделило 12 млрд рублей на поддержку льготного лизинга сельхозтехники.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.