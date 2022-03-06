Правительство РФ выделило 12 млрд рублей на поддержку льготного лизинга сельхозтехники

Правительство России решило дополнительно направить на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники 12 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выделяемые Правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объема техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в преддверии посевной кампании», — отмечается в сообщении пресс-службы кабинета.

Кроме того, в Правительстве напомнили, что лизинг сельхозтехники — один из самых востребованных инструментов технологической модернизации отрасли. Более трети новой техники, которую каждый год закупают российские аграрии, приобретается именно в лизинг.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.