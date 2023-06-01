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Россия на полгода продлила запрет на перевозку грузов для недружественных стран
Ограничение о запрете на грузовые перевозки по территории России для недружественных стран было решено продлить до 30 декабря 2023 года. Речь идет о членах Евросоюза, а также Норвегии, Украине и Великобритании. Об этом ТАСС рассказали в секретариате вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
«Решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года принято», — сказано в сообщении.
В сентябре прошлого года Президент Владимир Путин подписал указ о международных грузоперевозках, разрешающий Кабмину запрещать перевозку грузов по России при помощи транспорта, который принадлежит или зарегистрирован в государствах, которые ввели антироссийские санкции в сфере автомобильных грузоперевозок. Ранее это ограничение уже продлевалось до 30 июня 2023 года.
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