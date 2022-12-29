Россия продлила запрет на въезд грузовиков из недружественных стран

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает запрет на перевозки грузов транспортом из стран Евросоюза, Великобритании, Украины и Норвегии. Документ опубликован на портале правовой информации.

«31 декабря 2022 года заменить словами 30 июня 2023 года», – говорится в тексте.

В документе приводится перечень грузов, на которые не распространяется запрет. Это международные автоперевозки грузов почтовых отправлений, дипломатической почты и консульской вализы, гуманитарной помощи и пр.