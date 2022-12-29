news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
29 декабря 2022  19:38

Россия продлила запрет на въезд грузовиков из недружественных стран

news_top_970_100

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает запрет на перевозки грузов транспортом из стран Евросоюза, Великобритании, Украины и Норвегии. Документ опубликован на портале правовой информации. 

«31 декабря 2022 года заменить словами 30 июня 2023 года», – говорится в тексте.

В документе приводится перечень грузов, на которые не распространяется запрет. Это международные автоперевозки грузов почтовых отправлений, дипломатической почты и консульской вализы, гуманитарной помощи и пр. 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное