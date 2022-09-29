news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
29 сентября 2022  13:11

Путин подписал указ о перевозках международных грузов из-за санкций недружественных стран

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин подписал указ о вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава государства наделил Правительство РФ полномочиями запрещать перевозку грузов по территории России грузовым транспортным средствам, которые принадлежат перевозчикам стран или зарегистрированы в иностранных государствах, которые ввели антироссийские санкции в сфере автомобильных грузоперевозок.

Он также поручил Кабмину в случае установки данного запрета самостоятельно определить срок  его действия.

 

#Владимир Путин #грузоперевозки #антироссийские санкции
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100