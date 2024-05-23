Правительство Норвегии закроет въезд для российских туристов

Норвегия с 29 мая закроет въезд для граждан России, которые хотят посетить королевство в туристических или других «несущественных целях». Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Ужесточение распространяется как на обладателей виз, выданных Норвегией до ужесточения визовой практики весной 2022 года, так и на имеющих визы, выданные другими странами Шенгенской зоны», — сказано в заявлении.

Исключение предусмотрено для россиян, которые собираются посетить проживающих в Норвегии близких родственников, а также для тех, кто едет работать либо учиться в Норвегию либо в другие страны Шенгена.

По словам министра юстиции королевства Эмили Энгер Мель, ужесточение правил въезда является ответом на действия России в отношении Украины и «соответствует норвежской линии сотрудничества с союзниками и партнерами».

Правительство Норвегии еще весной 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции, синхронно с властями ряда других государств Шенгенской зоны приостановило выдачу туристических виз заявителям из РФ. Осенью 2023-го королевство перестало впускать автомобили с российскими номерами.

Ранее власти Финляндии заявили, что «осторожно откроют» границы с Россией после принятия одного нового закона.