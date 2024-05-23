Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Правительство Норвегии закроет въезд для российских туристов
Норвегия с 29 мая закроет въезд для граждан России, которые хотят посетить королевство в туристических или других «несущественных целях». Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.
«Ужесточение распространяется как на обладателей виз, выданных Норвегией до ужесточения визовой практики весной 2022 года, так и на имеющих визы, выданные другими странами Шенгенской зоны», — сказано в заявлении.
Исключение предусмотрено для россиян, которые собираются посетить проживающих в Норвегии близких родственников, а также для тех, кто едет работать либо учиться в Норвегию либо в другие страны Шенгена.
По словам министра юстиции королевства Эмили Энгер Мель, ужесточение правил въезда является ответом на действия России в отношении Украины и «соответствует норвежской линии сотрудничества с союзниками и партнерами».
Ранее власти Финляндии заявили, что «осторожно откроют» границы с Россией после принятия одного нового закона.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»