Норвегия перестала впускать автомобили с российскими номерами

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Сегодня в Норвегии вступил в силу запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Мера начала действовать с полуночи по местному времени, или в 1.00 по мск, напоминает РИА Новости.

О том, что запрет будет введен, стало известно 29 сентября. Он распространяется на личные авто с девятью либо менее сиденьями. Не допускается даже временный въезд такого транспорта в страну.

Исключением станут автомобили, которыми владеют граждане Норвегии либо ЕС, постоянно проживающие в России, а также их родственники, дипломатический транспорт и машины, принадлежащие международным организациям.

Ранее Еврокомиссия разъяснила, что приобретение, импорт или передача в ЕС произведенных в России или ввозимых оттуда товаров из санкционных списков запрещены. Соответственно, въезд на территорию Евросоюза на зарегистрированных в РФ авто должен рассматриваться как запрещенный импорт.

Запрет на въезд машин с российскими номерами уже ввели такие страны Евросоюза, как Болгария, Германия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония.

Накануне стало известно, что Норвегия присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций ЕС.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика смогла восстановиться, несмотря на санкции. Страны Запада начали ужесточать рестрикции против России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Власти РФ не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.