Норвегия присоединилась к последним двум пакетам санкций ЕС против России

Норвегия ввела ограничения против России, которые соответствуют 12-му и 13-му пакетам санкций Евросоюза с некоторыми изменениями. Об этом передает РИА Новости.

«Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями», — заявили в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД королевства Эспен Барт Эйде назвал целью последних двух пакетов антироссийских санкций ЕС введение дальнейших запретов на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом рестрикций и закрытие лазеек. Ограничения вступают в силу 19 марта.

Напомним, Совет ЕС 23 февраля принял 13-й пакет ограничительных мер против РФ, затрагивающий 106 физических и 88 юридических лиц. В частности, в стоп-лист попали Казанское ОКБ «Союз» и его руководитель Наиль Латыпов, Казанский государственный казенный пороховой завод и его гендиректор Александр Лившиц, а также уроженец Татарстана Руслан Булатов — глава предприятия «Тесткомплект» в Мытищах.