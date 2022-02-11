«Правда обязательно победит»: капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поддержал Камилу Валиеву

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал ситуацию вокруг положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила, Татарстан и Россия поддерживают тебя, думай только о соревнованиях и верь в свои силы. Продолжай работать, несмотря ни на что, и пусть это всё принесет тебе только новую мотивацию стать лучше. Болеем за тебя и гордимся тобой!» — приводит слова Зарипова Twitter-аккаунт «Ак Барса».

Сегодня слова поддержки Камиле Валиевой высказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. При этом олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал фигуристке запрещенный препарат.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала оперативный материал, посвященный ситуации с допинг-пробой Валиевой.