«Позвонил сосед мамы, сказал – горим»: жители дома на Чехова рассказали, как все началось

Оцепленные улицы и множество пожарных машин – такая картина встретила сегодня испуганных жильцов дома №8/2 по улице Чехова Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я со всех ног побежал сюда, как только узнал про пожар»

О том, что в центре Казани горит пятиэтажный дом, стало известно из сообщений очевидцев. Неладное заподозрили жители соседней многоэтажки, они вызвали МЧС и сняли происходящее на телефоны. Запах гари, оцепленные улицы и множество пожарных машин. Именно такая картина встретила сегодня испуганных жильцов дома №8/2 по улице Чехова, когда они вернулись с работы.

Пламя разгорелось в квартире на пятом этаже, потом переметнулось на крышу Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В тушении пожара были задействованы 62 человека и 12 единиц техники. Площадь горения составила 1100 квадратных метров. Всех жильцов дома удалось вовремя эвакуировать, никто из них не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сначала сотрудники полиции оцепили небольшое пространство вокруг дома, потом поступил приказ и территорию расширили. С ужасом наблюдала за происходящим хозяйка той самой квартиры, с которой начался пожар. В момент, когда все началось, в квартире был только кот, которого удалось спасти. Но документы и ценные вещи уже не вернуть.

Женщина была так расстроена, что отказалась разговаривать с журналистами. Ее сын Эмиль рассказал, что мама сильно волнуется и попросил ее не беспокоить, он сам рассказал о случившемся.

«Мы рады, что кот жив» Фото: предоставлено хозяевами кота

«Мне позвонил сосед мамы и сказал, что в доме пожар. Я со всех ног побежал сюда. Слава Богу, дома никого из родных не было. Дома был только кот. Как только сотрудники МЧС выломали дверь, он выбежал в подъезд, там его поймал сосед и потом уже передал нам. Мы рады, что кот жив», – рассказал Эмиль.

Пушистый зверь по кличке Барон сейчас в полном порядке. Отзывчивый сосед, который поймал его в подъезде и передал хозяевам, отделался парой царапин.

Эмиль и его мама Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Видел, как сотрудники МЧС выносили лежачих людей, которые сами не могут передвигаться»

По словам Эмиля, в квартире живут родители с его младшим и старшим братьями. Старший брат ездил по своим делам, остальные были на даче.

«Я успел побывать во дворе, когда все только начиналось – видел, что полыхала кровля. Потом сотрудники полиции начали оцеплять дом и попросили всех выйти за периметр. Маме стало плохо, и я побежал за водой. Раненых не было, видел только, как сотрудники МЧС или скорой помощи выносили лежачих людей, которые сами не могут передвигаться», – рассказал Эмиль.

Позже, сотрудники МЧС России по РТ подтвердили, что из горящего дома они спасли маломобильных мужчину и женщину, которые жили на четвертом этаже под загоревшейся квартирой. Спасенных передали для осмотра медикам, они не пострадали.

Сотрудники полиции оцепили дом и попросили всех выйти за периметр Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как только стало известно о пожаре, на место прибыл глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Он сообщил, что в доме 66 квартир, в которых живут 142 человека. Власти подготовили места для временного расселения жителей. Погорельцев дома разместили в гостинице «Кварт», сообщили в мэрии Казани. Для тех, кому необходимо было предоставить временное жилье, заработал номер телефона в УК Вахитовского района 8 937 623 46 56.

Власти оперативно оказывали помощь пострадавшим Фото: телеграм-канал Мэрии Казани

«У нас не первый раз квартира горит, думала быстро потушат»

Нина Трофимова живет на третьем этаже этого дома. Она не успела ничего забрать из квартиры, так как уехала по своим делам, сейчас у нее с собой только паспорт. Осталось ли что-то целым внутри, она не знает.

«Я вышла на улицу, чтобы поехать по своим делам, мне позвонила хозяйка магазина из соседнего здания. Я пришла и увидела, что горит балкон на пятом этаже. Вижу, уже сыпется с балкона что-то. Мы позвонили пожарным, и вот они приехали. Паспорт со мной, ничего больше особо-то и нет. Я же не знала, что все так серьезно. У нас не первый раз уже квартира горит, думала, все быстро потушат. Хорошо, что родные были на даче», – рассказала она.

Видео снял один из внуков Нины Трофимовой Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Прокуратура взяла на контроль процесс выяснения причин и обстоятельств, которые привели к пожару в доме, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



«По факту пожара организована проверка, во время которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, а также соблюдению прав граждан, пострадавших от пожара», – сообщил Галиев.

На первом этаже пострадавшего дома находится отдел по вопросам миграции УМВД России по Казани. Там же казанцы могли оформить загранпаспорт. Повлияет ли на работу отдела случившееся в доме ЧП, неизвестно – официальных комментариев от МВД пока нет.

Как стало известно «Татар-информу», дом до завтрашнего дня будет оцеплен сотрудниками полиции, чтобы никто не смог воспользоваться ситуацией, ведь хозяев в квартирах нет.