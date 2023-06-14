Жильцов горящего в центре Казани дома эвакуировали, пострадавших нет

Из горященго дома в центре Казани эвакуировали жильцов, в результате пожара никто не пострадал, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в пятиэтажном доме напротив Чеховского рынка загорелась крыша. Огнеборцы и прочие спецслужбы оперативно прибыли на место.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило в 18.35. Возгорание произошло на кровле пятиэтажного жилого дома № 8/2 на улице Чехова. Подразделения Казанского гарнизона работают по 2 номеру вызова

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как сообщают в мэрии, в доме 66 квартир. На месте находится глава Вахитовского и Приволжского района Альберт Салихов. Казань начала подготовку мест размещения для временного расселения жителей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В мэрии рассказали, что тем, кому следует предоставить временное жилье, следует обращаться по номеру +7 937 62 34 65. Это номер УК Вахитовского района.

По словам корреспондента «Татар-информа», который находится на месте пожара, горение все еще продолжается под самой крышей.