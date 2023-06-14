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Прокуратура проводит проверку по факту пожара в пятиэтажном доме в центре Казани
Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств, которые привели к пожару в доме на улице Чехова в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Кроме того, надзорное ведомство проверит соблюдения жилищных прав пострадавших жильцов дома.
«По факту пожара организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, а также соблюдению прав граждан, пострадавших от пожара», – сообщил Руслан Галиев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, ранее «Татар-информ» сообщал, что возгорание произошло на кровле пятиэтажного жилого дома № 8/2 в центре столицы Татарстана. Жильцов дома эвакуировали, на месте работают спецслужбы.
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