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Из горящего дома в центре Казани спасли мужчину и женщину
Из горящего дома в центре Казани спасли маломобильных мужчину и женщину, они жили на четвертом этаже под загоревшейся квартирой, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Спасенных передали для осмотра медикам, они не пострадали.
В настоящий момент в тушении пожара участвуют 62 человека и 12 единиц техники. Площадь горения составляет 1100 квадратных метров. Из дома эвакуировали 132 человека.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что крупный пожар случился в доме на Чехова. Для жильцов готовят места временного размещения.
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