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Руc Тат
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Происшествия 14 июня 2023 20:36

Из горящего дома в центре Казани спасли мужчину и женщину

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Из горящего дома в центре Казани спасли маломобильных мужчину и женщину, они жили на четвертом этаже под загоревшейся квартирой, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасенных передали для осмотра медикам, они не пострадали.

В настоящий момент в тушении пожара участвуют 62 человека и 12 единиц техники. Площадь горения составляет 1100 квадратных метров. Из дома эвакуировали 132 человека.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что крупный пожар случился в доме на Чехова. Для жильцов готовят места временного размещения.

#пожар в центре казани
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