«Боялась, что он вернется и добьет ее»: как ветеран войны выжила после нападения душителя

Сегодня в суде стала известна еще одна история жестокого нападения Радика Тагирова на пожилую женщину – ветерана Великой Отечественной войны. Женщине чудом удалось выжить в лапах убийцы, но до конца своих дней она боялась, что преступник вернется. Увы, в суде сегодня ее не было – женщина скончалась через пять лет после нападения.

Сегодня в Верховном суде РТ стала известна еще одна история жестокого нападения душителя бабушек на пожилую женщину Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С момента начала рассмотрения дела Поволжского душителя бабушек в Верховном суде Татарстана прошло несколько месяцев. За это время суд успел изучить лишь несколько эпизодов убийства пожилых женщин – все те, что произошли в Казани и других городах республики.

Напомним, что на скамье подсудимых находится 40-летний Радик Тагиров. Ему вменяют убийства 31 пожилой женщины, еще четверым жертвам нападения удалось выжить. Чтобы не попасться в руки оперативников, Тагиров каждый раз совершал убийства в разных городах Поволжья. Тела убитых бабушек находили в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове, Екатеринбурге.

Одно из последних нападений в Казани на 83-летнюю Надежду Фортунатову произошло в доме на улице Новаторов. Лишь по счастливой случайности бабушке удалось выжить. Ветеран Великой Отечественной войны, одинокая, хрупкая, маленькая, доброжелательная и открытая старушка – именно так сегодня в суде о ней вспоминали ее соседи. Увы, до поимки преступника пожилая женщина не дожила. Она скончалась спустя пять лет после нападения.

За несколько месяцев суд успел изучить лишь несколько эпизодов убийства пожилых женщин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выдернул прутья из веника и ими начал душить хозяйку»

26 октября 2011 года все свидетели нападения на Надежду Фортунатову помнят смутно. В суд сегодня пришла ее бывшая коллега Равиля Абдрахманова. Когда-то они вместе работали на железной дороге.

Равиля рассказала, что перед тем как навестить пенсионерку, коллеги решили собрать для нее небольшую помощь. Закупили продукты, собрали деньги – все то, что пожилой женщине было тогда необходимо.

«Наш коллектив всегда старался помочь ветеранам. Мы периодически приходили к Надежде. Чаще всего бабушку навещала я, так как живу в соседнем доме», – начала вспоминать подробности Абдрахманова.

Равиля поднялась на этаж и увидела, что дверь в квартиру пенсионерки распахнута. Зайдя внутрь, женщина ужаснулась – в коридоре на полу сидела Надежда. Ее лицо было синим, опухшим, глаза покраснели.

«Еще поднимаясь, я услышала, что из картиры доносятся просьбы о помощи. Я подумала, может, она упала», – рассказала коллега Надежды.

Когда бабушка немного пришла в себя, она рассказала своей гостье, что к ней зашел незнакомый мужчина. Он представился ей сотрудником газовой службы и попросил для очистки вентиляции веник. Выдернув из него прутья, незнакомец накинул их на шею пожилой женщины и начал душить. Как только она потеряла сознание, злодей принялся обыскивать дом в поисках ценностей и денег.

«В квартире был беспорядок. Все вещи были вывалены из шкафов. Постельное белье перевернуто. Кто-то что-то искал. Надежда мне тогда сказала, что тот мужчина вынес из квартиры 30 тысяч рублей. Просила меня не вызывать полицию. Боялась, что он придет к ней снова и забьет ее», – добавила Равиля.

Радику Тагирову вменяют убийства 31 пожилой женщины, еще четверым жертвам нападения удалось выжить Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Подозреваемым в нападении на бабушку едва не стал соцработник

Задержать преступника по горячим следам стражам порядка не удалось. Исходя их показаний пенсионерки, нападавший был молод, темноволос, невысокого роста. Раньше женщина его никогда не видела.

Соседи рассказали полицейским, что буквально за месяц до нападения к Надежде пришел незнакомый молодой человек. Он представился ей сотрудником Центра помощи ветеранам. Парень показался бабушке слишком подозрительным. Она попросила соседа из квартиры напротив – Виктора Зуборева помочь ей выгнать его. Прийти на заседание мужчина сегодня не смог, его показания огласила государственный обвинитель.

«Бабушка была слишком доверчивая. Однажды она впустила к себе сотрудников социальной службы. Они украли у нее телефон. А за месяц до нападения к ней пришел парень и предлагал ей купить путевку в санаторий. В этот раз она постучалась ко мне и попросила с ним побеседовать. Он расспрашивал о ее жилье, о том, кто с ней живет. Это стало слишком подозрительным, и я его попросил уйти», – рассказывал следователям Зуборев.

Именно этот работник Центра помощи ветеранам едва не стал подозреваемым в нападении на бабушку. Однако фоторобот, составленный по показаниям пенсионерки, не имел с ним никакого сходства.

Чтобы не попасться в руки оперативников, Тагиров каждый раз совершал убийства в разных городах Поволжья Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Как совершил нападение, не помню, даже не помню, осталась ли она жива»

Выслушав сегодня свидетелей, Тагиров наотрез отказался давать показания, мол, рассказывать что-либо уже нет никакого смысла и события десятилетней давности он уже не помнит. Попросил зачитать его показания, которые он давал на следствии ранее. Но обратил внимание на то, что тогда он сознался во всех преступлениях под давлением следователей.

«Скорее всего, я действовал так же, как и во время других нападений. Квартиру я выбрал в пятиэтажном доме, заранее выискивал деревянные окна. Точных обстоятельств нападения я рассказать не могу. Даже не помню, осталась ли бабушка жива или нет», – зачитала показания Тагирова прокурор.

Рассмотрение эпизодов дела, связанных с нападениями в других городах, планируется начать в феврале. Так как многие родные погибших и выжившие преклонного возраста, вызывать их в Казань, скорее всего, не будут. С ними свяжутся по видеоконференцсвязи.