«Пожертвуй ружье и боеприпасы»: нижнекамцы сдали личное оружие для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители Нижнекамского района Татарстана активно участвуют в акции «Пожертвуй ружье и боеприпасы бойцам», которую запустил благотворительный фонд «Zа мирное небо». Жители республики первыми в России начали сбор огнестрельного оружия, чтобы бойцы в зоне СВО могли вести борьбу с БПЛА. Огромную помощь оказывают охотники, которые безвозмездно сдают свои ружья.

Иван Валасеев из Нижнекамска — охотник со стажем. Гладкоствольный карабин «Сайга-20» он приобрел еще 15 лет назад. Узнав об акции, которую проводит благотворительный фонд «Zа мирное небо», не раздумывая решил сдать его. Принес еще и арсенал патронов.

«Чтобы оружие защищало Родину, приносило пользу нашим ребятам. Принес исходя из этих побуждений», — пояснил охотник.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пункт сбора расположился в отделении Росгвардии. В Нижнекамске эта акция проходит уже второй раз. Охотников, которые готовы пожертвовать свои ружья, с каждым разом становится больше. Михаил Асанов со своей «Сайгой» выходил и на дичь, и на крупного зверя. Ружье служило ему верой и правдой почти 40 лет. Теперь оно будет бороться с беспилотными летательными аппаратами противника.

«Купил я другие еще, но это самое дорогое оружие у меня. Не жалко? Нет, не жалко. Для такого дела не жалко», — сказал Михаил.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сдача оружия проходит при соблюдении всех правил. Охотники заполняют документы. Принимают огнестрельное ружье представители войсковых частей и уже после передают его различным подразделениям. По словам бойцов, каждое ружье имеет свои преимущества в борьбе с БПЛА.

Опытный мобилизованный с позывным Бабай отметил, что ружье «ИЖ 81» очень эффективно в борьбе с БПЛА. Патроны с дробью, площадь поражения больше, и это дает огромный шанс сбить дрон. Очень рады бойцы и карабинам «Сайга».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Каждое ружье — это жизни наших с вами товарищей из Татарстана, которые сейчас воюют абсолютно по всем фронтам. Здесь представители разных фронтов, воинских частей. И везде эти стволы нужны. Поэтому я призываю всех охотников Татарстана, пожалуйста, подключайтесь, если есть возможность, приходите в Росгвардию, сдавайте охотничьи стволы, каждый ствол — это жизнь наших с вами товарищей», — призвал Бабай.

За время прохождения акции охотники со всех городов сдали более 300 видов разного огнестрельного оружия.

«Огромная просьба, если есть возможность, приносить и передавать многозарядные ружья, такие как „Сайга“ и „МР“. Это позволит выполнять задачи и сберегать жизнь нашим защитникам», — заметил председатель благотворительного фонда «Zа мирное небо» Тимур Эткеев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске сбор оружия проходил два часа. За это время охотники сдали 14 ружей. На следующей неделе акция пройдет в Казани. Желающие присоединиться к сбору могут уточнить всю необходимую информацию, позвонив по номеру: 8 (800) 10-16-160.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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