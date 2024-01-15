Пожар в отеле «Астория» в Казани предварительно случился из-за короткого замыкания

Сегодня дознаватели Государственного пожарного надзора совместно с экспертами Судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория по РТ» проводят дополнительный осмотр места пожара в светлое время суток, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве отметили, что здание было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и программно-аппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг». Они находились в исправном состоянии.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Произошло короткое замыкание электрической вытяжки мангала, которое привело к возгоранию внутри вытяжной трубы, в результате чего загорелась кровля.

Напомним, пожар в гостинице «Астория» случился накануне. Площадь пожара составила 936 квадратных метров. На борьбу с огнем ушло чуть более двух часов. В 15.43 объявили о локализации пожара, в 16.12, что огонь полностью потушен. Из-за сложной планировки здания пожарным пришлось ломать внутренние перегородки, что потребовало времени.