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На видео сняли, как в Казани горит кровля гостиницы «Астория»
Возгорание произошло сегодня в районе двух часов дня на Павлюхина.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, горит кровля здания, где по предварительной информации расположены банкетный зал и мини-отель «Астория». Со слов персонала, все люди вышли из здания. Никто не пострадал.
«По прибытии пожарных подразделений организована работа звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны», – указали в ведомстве.
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