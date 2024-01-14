На видео сняли, как в Казани горит кровля гостиницы «Астория»

Возгорание произошло сегодня в районе двух часов дня на Павлюхина.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, горит кровля здания, где по предварительной информации расположены банкетный зал и мини-отель «Астория». Со слов персонала, все люди вышли из здания. Никто не пострадал.

«По прибытии пожарных подразделений организована работа звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны», – указали в ведомстве.