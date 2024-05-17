Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появилось видео с отходом боевиков ГУР Украины в центре Волчанска (18+)
Кадры отступления потрепанных украинских подразделений, пытающихся удержать продвижение российских войск в Волчанске, появились сегодня в телеграм-каналах военкоров обеих сторон конфликта.
Внимательный просмотр записей помог определить, что украинские формирования отступают на юг города по проходящей через его центр улице Ленина. В первой части видео, которое снято ГУР Украины, боевики движутся мимо храма Жен-Мироносиц.
Во второй части, на которой похоже отступает замыкающее подразделение (один из украинских солдат ранен, а другой прикрывает отход огнем из личного оружия), виден Спортивный комплекс в форме ангара. Он находится чуть севернее вышеупомянутого храма.
Ранее сообщалось, что при входе российских войск в город Волчанск были захвачены десятки пленных солдат ВСУ. Позже выяснилось, что в их числе оказались боевики националистических формирований ГУР Украины «Братство» и «Кракен» (входил в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»).
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»