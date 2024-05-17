Кадры отступления потрепанных украинских подразделений, пытающихся удержать продвижение российских войск в Волчанске, появились сегодня в телеграм-каналах военкоров обеих сторон конфликта.

Внимательный просмотр записей помог определить, что украинские формирования отступают на юг города по проходящей через его центр улице Ленина. В первой части видео, которое снято ГУР Украины, боевики движутся мимо храма Жен-Мироносиц.

Во второй части, на которой похоже отступает замыкающее подразделение (один из украинских солдат ранен, а другой прикрывает отход огнем из личного оружия), виден Спортивный комплекс в форме ангара. Он находится чуть севернее вышеупомянутого храма.

Ранее сообщалось, что при входе российских войск в город Волчанск были захвачены десятки пленных солдат ВСУ. Позже выяснилось, что в их числе оказались боевики националистических формирований ГУР Украины «Братство» и «Кракен» (входил в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»).

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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