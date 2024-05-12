«Отборные русофобы»: среди плененных под Харьковом обнаружили боевиков «Кракена» и ГУР

О пленении украинских националистов из формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»), а также боевиков батальона «Братство» главного управления разведки Украины (ГУР) в Харьковской области сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«В Харьковской области собралось отборное русофобское отребье. Я поговорил с военнопленными. Скоро расскажу и покажу. Ну а наши войска продолжают бить врага и оттесняют формирования режима от границы, чтобы обезопасить мирных жителей», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Позже он опубликовал видео с одним из боевиков батальона «Братство» по имени Артем, который воевал против России с 2023 года.

«Сегодня попался пленный. Боевик батальона «Братство» ГУР киевского режима. Это формирования создавал ублюдок Корчинский, который ездил убивать русских еще в Чечню, как член УНА-УНСО воевал на стороне террористов Дудаева», – говорится в комментарии к видео.

Ранее другой российский военкор Александр Симонов опубликовал фотографии плененных боевиков из «Кракена». Данное подразделение было частично уничтожено при попытке противостоять наступлению российских войск на Харьковском направлении.