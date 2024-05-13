Спецназ ГУР запечатлел свое отступление после удара российской артиллерии под Волчанском

Кадры нанесения артиллерийских ударов по боевикам националистического формирования главного управления разведки Украины «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») у населенного пункта Волчанск в Харьковской области появились в телеграм-каналах российских военкоров.

Видео снято во время обстрела одним из боевиков. В кадре несколько его «побратимов», в числе которых оказался один из командиров формирования с позывным «Чили». Обращение к нему хорошо слышно на 21 секунде ролика.

Накануне появилась информация о частичном уничтожении вышеупомянутого подразделения, которое было переброшено, чтобы противостоять российским войскам, наступающим на Харьковском направлении. Подтверждением этого стало видео с пленными, в числе которых оказались и боевики «Кракена».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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