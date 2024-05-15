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Видео: в плен к российским бойцам в Волчанске попал член заградотряда ГУР Украины
Один из плененных российскими бойцами в Волчанске боевиков спецназа ГУР МО Украины признался, что его подразделение выполняло функции заградотряда – расстреливали отступающих солдат ВСУ.
При этом помощник пулеметчика Матлай Александр Васильевич рассказал, что сам был взят в плен в высотной застройке города при попытке отступления. Видео с допроса опубликовал телеграм-канал «Северный ветер».
Ранее мы сообщали, что в начале штурма российскими войсками города Волчанск были захвачены десятки пленных солдат ВСУ. Как позже выяснилось, вместе с пограничниками и насильно мобилизованными украинцами были пленены боевики националистических формирований ГУР Украины «Братство» и «Кракен» (входил в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»).
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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