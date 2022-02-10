Появилось видео первой тренировки Камилы Валиевой после скандала с допинг-тестом

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку на лед Пекинского дворца спорта перед выступлением в короткой программе одиночного женского катания. Это первое появление Валиевой на льду после скандала с применением допинга.

Судя по видеоролику, во время проката 15-летняя фигуристка пребывала в хорошем настроении, однако, общаться с журналистами отказалась, молча пройдя мимо.

За тренировкой Камилы следила ее тренер Этери Тутберидзе, которая после сегодняшней тренировки резко прокомментировала ситуацию вокруг российской спортсменки.

Напомним, изначально сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Чуть позже СМИ распространили информацию, что с Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию.