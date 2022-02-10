Тутберидзе о проваленном допинг-тесте Камилы Валиевой: «Сплетнями не занимаюсь»
Заслуженный тренер Росссии по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слухи о проваленном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Сплетнями не занимаюсь», – заявила журналистам Тутберидзе.
Стоит отметить, что сегодня утром Валиева вышла на тренировку девушек на разминочном катке в Пекине и молча прошла мимо журналистов после проката.
Напомним, ранее сообщалось о том, что, несмотря на допинговый скандал, Камила Валиева и другие российские фигуристы могут сохранить золотые медали, завоеванные в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.