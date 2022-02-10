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Спорт
10 февраля 2022  07:32
Дамир Садриев

Тутберидзе о проваленном допинг-тесте Камилы Валиевой: «Сплетнями не занимаюсь»

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Заслуженный тренер Росссии по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слухи о проваленном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Сплетнями не занимаюсь», – заявила журналистам Тутберидзе. 

Стоит отметить, что сегодня утром Валиева вышла на тренировку девушек на разминочном катке в Пекине и молча прошла мимо журналистов после проката.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, несмотря на допинговый скандал, Камила Валиева и другие российские фигуристы могут сохранить золотые медали, завоеванные в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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