Тутберидзе о проваленном допинг-тесте Камилы Валиевой: «Сплетнями не занимаюсь»

Заслуженный тренер Росссии по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слухи о проваленном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Сплетнями не занимаюсь», – заявила журналистам Тутберидзе.

Стоит отметить, что сегодня утром Валиева вышла на тренировку девушек на разминочном катке в Пекине и молча прошла мимо журналистов после проката.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, несмотря на допинговый скандал, Камила Валиева и другие российские фигуристы могут сохранить золотые медали, завоеванные в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.