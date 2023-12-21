Пункт временного размещения для жильцов дома в Осиново развернули в местном ДК

В Доме культуры развернут пункт временного размещения жильцов дома в Осиново, где прогремел хлопок, сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Я нахожусь на месте инцидента. Формируются списки пострадавших для временного размещения», – сообщил Афанасьев.

Напомним, утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново Зеленодольского района, по предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома. В результате инцидента пострадали четыре человека. Один из них находится в РКБ в тяжелом состоянии. СК по данному факту возбудил уголовное дело.