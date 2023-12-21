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Пункт временного размещения для жильцов дома в Осиново развернули в местном ДК
В Доме культуры развернут пункт временного размещения жильцов дома в Осиново, где прогремел хлопок, сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
«Я нахожусь на месте инцидента. Формируются списки пострадавших для временного размещения», – сообщил Афанасьев.
Напомним, утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново Зеленодольского района, по предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома. В результате инцидента пострадали четыре человека. Один из них находится в РКБ в тяжелом состоянии. СК по данному факту возбудил уголовное дело.
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