Видео: похожего на Евгения Пригожина мужчину заметили на одной из школьных линеек

В соцсетях обсуждают видео со школьной линейки в Тюмени, на котором запечатлен мужчина похожий на погибшего главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Пригожина нашли в Тюмени фотографом на школьной линейке», – сообщает автор публикации.

Напомним, по официальным данным, глава легендарной ЧВК погиб 23 августа. Он находился в самолете Embraer, который рухнул в Тверской области. Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Несмотря на официальное подтверждение гибели Пригожина в сети гуляет мнение, что глава ЧВК выжил и находится в Африке. Этому поспособствовал ролик, который на днях опубликовал телеграм-канал Grey Zone.

На кадрах Пригожин обращается к пользователям сети, обсуждающим его возможную ликвидацию. При этом он называет время записи – вторая половина августа 2023 года, и сообщает, что находится в Африке.