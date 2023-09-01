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Видео: похожего на Евгения Пригожина мужчину заметили на одной из школьных линеек
В соцсетях обсуждают видео со школьной линейки в Тюмени, на котором запечатлен мужчина похожий на погибшего главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Пригожина нашли в Тюмени фотографом на школьной линейке», – сообщает автор публикации.
Напомним, по официальным данным, глава легендарной ЧВК погиб 23 августа. Он находился в самолете Embraer, который рухнул в Тверской области. Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
Несмотря на официальное подтверждение гибели Пригожина в сети гуляет мнение, что глава ЧВК выжил и находится в Африке. Этому поспособствовал ролик, который на днях опубликовал телеграм-канал Grey Zone.
На кадрах Пригожин обращается к пользователям сети, обсуждающим его возможную ликвидацию. При этом он называет время записи – вторая половина августа 2023 года, и сообщает, что находится в Африке.
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