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«Для обсуждающих, жив я или нет»: записанное Пригожиным в Африке видео слили в сеть
Видео с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, записанное им перед роковой поездкой в Россию, опубликовал телеграм-канал Grey Zone.
На кадрах Пригожин называет время записи – вторая половина августа 2023 года. Затем он обращается к тем, кто в сети обсуждает его возможную ликвидацию, сообщая при этом, что он находится в Африке и с ним все в порядке.
Напомним, согласно официальной информации, Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области. 29 августа главу ЧВК «Вагнер» похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
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