Жительница РТ получила травму головы из-за повреждения остановки сильным ветром

Жительница Татарстана получила травму головы, когда остановка разрушилась из-за ветра.

Напомним, что по информации метеорологов, порывы ветра до 26 м/с будут наблюдаться на территории Татарстана до 21:00 27 апреля. Потом ветер начнет стихать, но до 18:00 28 апреля порывы ветра будут достигать 23 м/с.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 28-летняя девушка ждала транспорт на остановке. В какой-то момент начался сильный порыв ветра, остановка разрушилась и девушка получила травмы. Предварительно, у нее определили закрытую черепно-мозговую травму и отправили на дополнительные обследования в Менделеевскую ЦРБ.

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане сорвало кровлю у 10 зданий и повредило обшивку 3 многоквартирных домов. Кроме того, упало 42 дерева, а 18 автомобилей получили повреждения.