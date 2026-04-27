В Татарстане в понедельник ожидаются дожди и ветер с порывами до 26 м/с

В понедельник, 27 апреля, в Татарстане прогнозируются небольшие и умеренные дожди, сообщили в Гидрометцентре РТ. Порывы юго-западного и южного ветра будут достигать 15-20 м/с, местами порывы усилятся до 26 м/с.

В ночные часы по республике температура воздуха составила +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, на востоке – до +17 градусов.

Максимальная температура воздуха днем в Казани достигнет +11…+13 градусов.