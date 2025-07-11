В энергосистеме РТ снова обновился летний максимум потребления электрической мощности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В энергосистеме Татарстана 10 июля в 13:00 снова был превышен летний исторический максимум потребления электрической мощности. Очередной рекорд был установлен при среднесуточной температуре +26,2 градуса по Цельсию на уровне 4580 МВт. Об этом сообщил «Татар-информу» глава РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По данным «Системного оператора», новый максимум оказался на 261 МВт, или на 6% выше «летнего» рекорда прошлого года – тогда он был зафиксирован 5 июля при среднесуточной температуре +27,6 градусов по Цельсию и составил 4319 МВт.

Напомним, этим летом исторические максимумы в энергосистеме Татарстана обновляются уже не в первый раз. Так, 30 мая при среднесуточной температуре +23,1 градуса по Цельсию показатель поднимался до на тот момент рекордных 4443 МВт. 9 июня в 14:00 при почти такой же температуре была зафиксирована новая высота – 4537 МВт, превзойденная уже через день в 16:00 – 4576 МВт (при 24,9 градусов по Цельсию).

И вот – взята новая планка. С учетом установившейся в республике жаркой погоды, вполне вероятно, не последняя.

При этом, как ранее объяснял «Татар-информу» Андрей Большаков, вклад температурного фактора в «летние» максимумы потребления мощности – то есть моменты пиковой суммарной нагрузки всех электроприемников на территории Татарстана, от лампочек в квартирах до гигантских промышленных агрегатов на заводах, – как это ни парадоксально при текущих температурных условиях, является на самом деле минимальным. Другими словами, рост потребления мощности в большей степени определяется ростом потребительской нагрузки, прежде всего со стороны промышленности.