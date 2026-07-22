Потери от атак на склады Wildberries на юге России могут достичь 120 млрд рублей

Потери селлеров от атак украинских беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут составить от 100 до 120 млрд рублей. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на оценку ведущего аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергея Семко.

Специалист пояснил, что потери продавцов окажутся в этом диапазоне, если склады были полностью загружены, а большая часть находившегося там товара оказалась уничтожена. Речь идет только о запасах селлеров – без учета стоимости зданий, оборудования, сортировочных линий и IT-инфраструктуры, а также затрат из-за логистических сбоев и недополученных продаж.

Подсчеты сделаны по аналогии со случаям в Шушарах, когда после пожара на складе компании площадью 112 тыс. кв. метров селлерам компенсировали почти 35 млрд рублей товарных остатков (с поправкой на рост стоимости товаров), уточнил аналитик.

Семко добавил, что склады в Краснодаре и Невинномысске представляют собой ключевую часть южного логистического узла Wildberries. Вместе они занимают около 270 тыс. кв. метров. Это лишь около 5% всей складской инфраструктуры маркетплейса, но гораздо больше среднего значения по югу страны в целом.

Площадки в Краснодаре и Невинномысске обслуживают Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область, республики Северного Кавказа и часть поставок в Крым, поэтому одновременная остановка этих объектов вызовет серьезное сокращение мощностей в макрорегионе, констатировал эксперт.

По его мнению, основным риском является длительная перезагрузка всей южной сети Wildberries, особенно перед высоким сезоном. Более мелкие склады могут принять часть потоков, но они неспособны быстро заменить две крупных площадки. Соответственно, среди последствий – рост стоимости логистики, увеличение сроков доставки, ограничения приемки и перенос поставок на более удаленные объекты.

Сегодня ночью склады Wildberries в Краснодаре и Невинномыске Ставропольского края были атакованы украинскими БПЛА. В Краснодаре в результате удара по складу пострадали десять человек. Троих из них доставили в больницу в тяжелом состоянии, одного – в состоянии средней тяжести. Впоследствии одна девушка скончалась. В Невинномысске за помощью обратились пять человек, но госпитализирован был только один. Возбуждено уголовное дело, произошедшее квалифицировано как теракт.

Ранее, в ночь на 18 июля, беспилотники ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и в Электростали на территории Подмосковья. В Котовске погибли семь человек, 25 получили ранения. В Московской области при атаках на логоцентр в Электростали и нефтебазу в Ногинске пострадали 61 человек (из них 57 – в Электростали). Сообщалось также об одном погибшем в Подмосковье, но не уточнялось, связана ли была его смерть со складом маркетплейса. Также было возбуждено уголовное дело о теракте.

Два опрошенных газетой «Ведомости» эксперта по недвижимости оценили ущерб от ударов по складам в Электростали и Котовске в 50 млрд рублей. Позднее тот же Сергей Семко в разговоре с Forbes заявил, что стоимость товарных остатков в этих логоцентрах может равняться 150–235 млрд рублей. По его словам, «осторожный коридор – 150–170 млрд рублей». Восстановление самих складов, на его взгляд, обойдется в 24,5–33 млрд рублей.