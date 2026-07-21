Песков отверг информацию об использовании Wildberries для поставок ВС РФ

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Информация об использовании логистических центров Wildberries для поставок товаров в интересах Вооруженных сил РФ не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом Песков констатировал, что ситуация у компании после ударов по их складам непростая. По его словам, Правительство России занимается этим вопросом.

В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ атаковали склады маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области и в Электростали на территории Подмосковья. В Котовске погибли семь человек, 25 получили ранения. В Московской области при атаках на логоцентр в Электростали и нефтебазу в Ногинске пострадали 61 человек (из них 57 – в Электростали). Сообщалось также об одном погибшем в Подмосковье.

Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Основатель Wildberries Татьяна Ким пообещала помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Совокупный ущерб от ударов по складам маркетплейса может составить 50 млрд рублей. Вчера вечером мэр Электростали Филипп Ефанов написал, что оставшиеся очаги открытого горения планируется полностью потушить «до завтрашнего утра».