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Происшествия 22 июля 2026 09:54

После атаки БПЛА на склады Wildberries на юге России возбуждено дело о теракте

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После атаки БПЛА на склады Wildberries на юге России возбуждено дело о теракте, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – сообщила Петренко.

Напомним, что прошедшей ночью ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Ставропольском Невинномысске. Всего в результате атак в обеих регионах пострадали 15 человек.

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