После атаки БПЛА на склады Wildberries на юге России возбуждено дело о теракте, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – сообщила Петренко.

Напомним, что прошедшей ночью ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Ставропольском Невинномысске. Всего в результате атак в обеих регионах пострадали 15 человек.