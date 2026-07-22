Беспилотники ВСУ атаковали склады Wildberries на юге России

Беспилотники ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Ставропольском Невинномысске. В результате атаки есть пострадавшие, сообщает основатель компании Татьяна Ким в соцсетях.

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий», – написала Ким.

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, к медикам в Невинномысске обратились 5 человек, а в городе объявили режим ЧС локального уровня. Одного из пострадавших госпитализировали, однако угрозы его жизни нет.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при атаке на склад пострадали 10 человек и возник пожар. Трое – в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести. Остальным помощь оказали амбулаторно.

