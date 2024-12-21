Построенный в Зеленодольске ракетный корабль «Туча» принят в состав ВМФ России

МРК «Туча» в 2023 году

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Построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800 «Каракурт» сегодня был зачислен в состав Черноморского флота Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Торжественная церемония состоялась в городе Каспийске. Заместитель главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин от его имени поблагодарил весь трудовой коллектив Зеленодольского судостроительного завода за их вклад в укрепление боевой мощи российского флота.

Вице-адмирал в своей речи также выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит поставленные задачи, продолжая традицию славных подвигов российских моряков.

В церемонии также приняли участие командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Олег Зверев, генеральный директор «Зеленодольский завода имени А. М. Горького Александр Филиппов и генеральный директор АО «Судостроительная корпорация „Ак Барс“» Ренат Мистахов.

МРК «Туча» был заложен в Зеленодольске 26 февраля 2019 года и спущен на воду 30 июня 2023-го. Накануне приема в состав ВМФ экипаж вместе со сдаточной командой завода завершили государственные ходовые испытания корабля. Они проходили на морских полигонах Каспийского моря.

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» вооружаются крылатыми ракетами «Калибр-НК», артиллерийской установкой калибра 76 миллиметров и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Водоизмещение кораблей составляет 870 тонн, они способны развивать скорость более 30 узлов.