«Уникален своей ударной мощью»: в Зеленодольске спустили на воду ракетный корабль «Туча»

«День кораблестроителя – это один из самых молодых праздников, который был установлен в 2017 году Постановлением Правительства РФ. Тем не менее у российского флота богатая история, которая уводит нас в 1667 год, когда был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата “Орёл”», – сказал начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-Морского флота России Ильяс Шигапов, приветствуя заводчан.

Лучших из сотрудников завода имени Горького наградили благодарственными письмами и медалями – за плодотворную работу, профессиональное мастерство и вклад в выполнение производственных показателей предприятия.

«Зеленодольск – это город кораблестроителей. Так было, есть и будет. Завод имени Максима Горького – это наша гордость, традиции и история. Вне зависимости от ситуации наш завод всегда оставался на плаву. Огромная благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за то, что сегодня предприятие обеспечено заказами на годы вперед, что позволяет смотреть в будущее с оптимизмом», – заметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В честь праздника корабелов на заводе спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800. Приказом Главнокомандующего Военно-Морским флотом России ему присвоено наименование «Туча». Судно разработало Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» – это ведущая проектная организация российской судостроительной отрасли.

«Заводчане сделали подарок не только себе, республике, но и всей стране. Сегодня спущен на воду замечательный корабль. Хочется сказать заводчанам большое спасибо, поскольку победа куётся не только на передовой, но и здесь, на предприятиях. Несмотря на то что корабль получил название «Туча», хочется пожелать экипажу безоблачного неба», – отметил замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Проект 22800 – это многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль малого водоизмещения (870 тонн) ближней морской зоны ВМФ России, относятся к кораблям 3-го ранга.

По словам главного конструктора Дмитрия Цимлякова, корабли могут работать самостоятельно или в составе корабельных групп в зависимости от поставленных боевых задач. Они уникальны своей ударной мощью: оснащены комплексом высокоточного оружия, которое успешно прошло испытания.

Малый ракетный корабль «Туча» — первое судно проекта 22800 «Каракурт», полностью построенное на Зеленодольском заводе имени Максима Горького.

«Основной упор был сделан на импортозамещение, то есть мы сделали так, чтобы у нас не было технической и технологической зависимости от поставок из-за рубежа. Соответственно конструкторское бюро справлялось с этой задачей в крайне жесткие сроки. В нем есть всё, что необходимо для выполнения задач, – прекрасная скорость, манёвренность, прекрасные мореходные качества», – рассказал Цимляков.

По традиции в начале церемонии спуска на воду о носовую часть корабля разбили бутылку шампанского. Обычай освящения судна имеет давнюю историю, которая уходит в глубь веков. Традиция призвана приносить удачу и защищать новый корабль и его экипаж.

В этом году «крестной матерью» корабля – той, кто совершила обряд, – стала заместитель начальника отдела по управлению персоналом завода Наталья Анисимова. С возложенной миссией она справилась на отлично, разбив бутылку с первого раза.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»