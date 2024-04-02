До будущего года завод имени Горького передаст ВМФ России три корабля с ракетами «Калибр»

Спуск на воду корабля «Туча» в 2023 году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До 2025 года Зеленодольский завод имени Горького передаст ВМФ России три малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт», вооруженных крылатыми ракетами «Калибр». Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, передает ТАСС.

«Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями-носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа „Каракурт“», — сообщил министр.

«Головной корабль этой серии — „Циклон“ — вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени А. М. Горького должен передать морякам еще три таких корабля», — пояснил руководитель военного ведомства.

Речь идет о МРК «Амур», «Туча» и «Тайфун». Они были заложены 30 июля 2017, 26 февраля и 11 октября 2019 года соответственно.

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» вооружаются крылатыми ракетами «Калибр-НК», артиллерийской установкой калибра 76 миллиметров и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Водоизмещение кораблей превышает 800 тонн, они способны развивать скорость более 30 узлов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольске завершается строительство патрульного корабля «Виктор Великий».