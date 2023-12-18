Пострадавшие при пожаре на челнинском рынке «Гараж-500» получили займы на 48 млн рублей

Пострадавшим при пожаре в набережночелнинском агропромпарке «Заритал» на территории «Гараж-500» выдано 15 займов на сумму 48,8 млн рублей. Как ведется работа оперштаба с бизнесменами, на аппаратном совещании рассказала замруководителя исполкома Наталия Кропотова.

«18 декабря готовится выдача 9 заявок на сумму 30 млн. 12 заявок находятся на рассмотрении. На заседании горсовета также рассмотрят вопрос об освобождении от двух видов налогов — земельного и имущественного за 2022 и 2023 год», — рассказала докладчица.

Наталия Кропотова напомнила, что 2 декабря пожар на авторынке уничтожил более 11,6 тыс. квадратных метров, сгорели торговые павильоны, нанесен материальный ущерб.

3 декабря был собран оперштаб, в его состав вошел 21 человек — это представители налоговой инспекции, УВД, МЧС, Следственного комитета, Прокуратуры города, Торгово-промышленная палата, «Челны-газ», «Челны-Водоконал» и другие. Штаб возглавил руководитель исполкома Фарид Салахов. Заседания проводятся в ежедневном режиме.

4 декабря в городе прошла общая встреча с бизнесом, составили список пострадавших — их 92. Это 67 индивидуальных предпринимателей, 14 юрлиц, четверо самозанятых, семь физических лиц.

5 декабря состоялась встреча с пострадавшими предпринимателями в инспекции Федеральной налоговой службы по городу Набережные Челны, на которой обсудили вопросы по сдаче отчетности и ее восстановлению.

Налоговой инспекцией подготовлена информация о порядке предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, также подготовлена информация о сумме налоговой задолженности каждого арендатора.

11 декабря Фарид Салахов встретился с собственником «Заритала», принято решение о предоставлении арендных каникул на три месяца. Подготовлен список предприятий, где есть свободные арендные площади: «Арзан», «Алан», «Глобус», «Яр», «Панорама», «Деметра». 73 ребенка из семей пострадавших получат новогодние подарки.

Также прошли встречи со страховыми компаниями. Как выяснилось, ни парк, ни строения не были застрахованы.

«Результаты есть, вы их слышали. 15 предпринимателей получили льготные кредиты. Это кредиты под 1% на 36 месяцев. Я говорил, надо от собраний переходить к конкретным делам. Мы своих не бросаем. Еще раз подтверждаю, что погорельцам на Руси всегда помогали. В Челнах эта практика будет продолжаться. Застраховали — не застраховали, задним умом все умные», — прокомментировал мэр Наиль Магдеев.

Напомним, большой пожар в Набережных Челнов произошел в субботу вечером 2 декабря. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории торгового комплекса «Заритал». К ликвидации было привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. Площадь пожара составила более 11,6 тыс. квадратных метров (первоначально – 6,8 тыс. квадратных метров). Его тушили шесть часов.