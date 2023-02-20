Постпред США при ООН Томас-Гринфилд назвала красной линией для Китая военную помощь РФ

Соединенные Штаты приветствуют заявление Китая о желании скорейшего завершения конфликта на Украине, но напоминают, что оказание «летальной помощи» России станет «красной линией». О позиции своей страны рассказала постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN (стенограмма опубликована на сайте миссии).

«Мы все хотим мира на Украине, и наше послание Китаю заключается в том, что Китай не должен делать ничего, что могло бы оказать смертоносную поддержку русским, чтобы помочь им в их <…> нападениях <…>», — подчеркнула дипломат.

«<…> мы <…> должны четко понимать, что если есть какие-либо мысли и усилия со стороны китайцев и других, чтобы оказать смертоносную поддержку русским <…>, то это неприемлемо. Опять-таки, это будет красная линия», — повторно изложила эту мысль Томас-Гринфилд.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены возможной помощью России со стороны Китая на Украине. Он также пообещал предоставить «свидетельства» оказания такой помощи. Китайская сторона в ответ подчеркнула, что никогда не смирится «с указаниями и даже угрозами» Штатов в адрес российско-китайских отношений.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин.