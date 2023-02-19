Блинкен заявил, что США обеспокоены возможной помощью России со стороны Китая на Украине

Соединенные Штаты знают, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования этого оружия на Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу NBC News государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Накануне, 18 февраля, американский дипломат встретился с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Блинкена, он «ясно дал понять, что это (возможные поставки оружия РФ — прим. Т-и) вызовет серьезные последствия для отношений» США и КНР.

В ответ на вопрос, прозвучавший в эфире программы Face the Nation («Лицом к нации») телеканала CBS, как именно может выглядеть поддержка России со стороны Китая, госсекретарь заметил, что «в эту категорию входит целый ряд вещей, от боеприпасов до оружия» (цитата по агентству Bloomberg).

Согласно информации Блинкена, у американских властей есть доказательства, что КНР оказывает РФ нелетальную помощь. По сведениям источников NBC, речь может идти о снаряжении — военной форме или бронежилетах.

Ранее, в конце января, Bloomberg тоже упоминал поставки снаряжения, а также экономическую поддержку, помогающую Москве избегать последствий санкций. По данным агентства, Вашингтон тогда собрал доказательства оказания помощи и предъявил их Пекину.

Что же касается передачи летального оружия, США «ясно выразили свою озабоченность» Китаю, но «пока не видели, чтобы эта черта была перейдена», утверждал источник NBC.