Власти КНР заявили, что не смирятся с давлением США на российско-китайские отношения

Китай никогда не смирится «с указаниями и даже угрозами» Вашингтона в отношении российско-китайских отношений, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.

Дипломат назвал отношения России и Китая всеобъемлющим партнерством и стратегическим взаимодействием. По его словам, они основаны на принципах «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания» на третьи стороны и являются внутренним делом в рамках суверенитета двух независимых государств.

При этом говоря на тему украинского конфликта, Ван И заявил, что Китай всегда выступал за мир и переговоры. «США, будучи крупной державой, должны способствовать политическому урегулированию кризиса, а не подливать масла в огонь и пользоваться возможностью для извлечения выгоды», – заявил Ван И (цитата по РИА Новости).

Ранее власти Китая обвинили США в развязывании конфликта на Украине и потребовали прекратить поставки вооружения Киеву, а также призвали НАТО вступить в диалог с Москвой для обеспечения безопасности.