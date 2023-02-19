Белый дом пообещал предоставить «свидетельства» китайской военной помощи России

В ближайшее время США намерены опубликовать некие свидетельства предоставления Китаем военной помощи России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, американские власти наблюдают в последние месяцы.

«В последние месяцы мы наблюдаем предоставление нелетальной помощи, которая призвана помочь военным действиям России <...> эта информация скоро будет опубликована», – приводит его утверждение ТАСС.

Также Блинкен заявлял, что якобы власти КНР «серьезно рассматривают предоставление летальной помощи России», уточнив, что речь идет об оружии.

Власти США не впервые выступают с подобными обвинениями, однако Китай отрицает предоставление какой-либо военной помощи России и подчеркивает, что выступает за проведение мирных российско-украинских переговоров.