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Политика 19 февраля 2023 21:02

Белый дом пообещал предоставить «свидетельства» китайской военной помощи России

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В ближайшее время США намерены опубликовать некие свидетельства предоставления Китаем военной помощи России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, американские власти наблюдают в последние месяцы.

«В последние месяцы мы наблюдаем предоставление нелетальной помощи, которая призвана помочь военным действиям России <...> эта информация скоро будет опубликована», – приводит его утверждение ТАСС.

Также Блинкен заявлял, что якобы власти КНР «серьезно рассматривают предоставление летальной помощи России», уточнив, что речь идет об оружии.

Власти США не впервые выступают с подобными обвинениями, однако Китай отрицает предоставление какой-либо военной помощи России и подчеркивает, что выступает за проведение мирных российско-украинских переговоров.

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