Россия остановила поставки электроэнергии в Финляндию

Россия прекратила поставлять электроэнергию в Финляндию из-за долгов. Об этом со ссылкой на менеджера финской электросетевой компании Fingrid Тимо Кауконена сообщает Agence France-Presse.

Дочерняя структура российской компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy сообщила, что у финской стороны накопилась задолженность за ресурсы, полученные после 6 мая. Поэтому и было принято решение об остановке поставок.

Кауконен подчеркнул, что сейчас поставки электроэнергии из России в Финляндию «равны нулю, и такое наблюдается с полуночи (21.00 по Гринвичу), как и было объявлено».

В компании Fingrid отметили, что прекращение российских поставок не вызовет серьезных проблем. Их доля составляла 10% от общего количества электроэнергии, необходимой для обслуживания страны. Планируется, что недостаток компенсирует Швеция, а также собственное производство.