Посольство в США сочло безответственными слова сенатора о ядерном ударе по РФ

Посольство РФ в США назвало «безответственными» и «непродуманными» слова американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможности применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. Заявление опубликовано на странице диппредставительства в соцсети Facebook.

Ранее сенатор, комментируя телеканалу Fox News ситуацию вокруг Украины, рекомендовал Президенту Соединенных Штатов в случае ухудшения обстановки не исключать возможность начала боевых действий, включая и превентивное применение ядерного оружия против России.

«Подобные высказывания — безответственны», — подчеркнули в дипмиссии и посоветовали обратиться к совместному заявлению российского и американского лидеров от 16 июня 2021 года. В нем утверждается приверженность обеих стран «принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Кроме того, в посольстве усомнились, что Уикер, представляющий в Сенате США штат Миссисипи, отстаивает интересы жителей Украины, а не предприятий американского ВПК. «Вряд ли непродуманные заявления Р. Уикера помогут нам выйти из нынешней острой фазы российско-американских отношений», — добавили российские дипломаты.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. Эта проблема стала ключевой темой двухчасового онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.