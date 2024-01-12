Посольство РФ: Сведений о пострадавших при ударах по Йемену россиянах нет

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У российского посольства в Йемене нет сведений о пострадавших в результате ударов США и Великобритании по этой стране гражданах РФ.

«По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве при этом заверили, что продолжат внимательно следить за ситуацией.

Upd. (13.06): Ранее «Татар-информ» сообщал, что этой ночью США и Великобритания нанесли удары по Йемену. Взрывы раздались в столице страны Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Дхамар и Таиз. Целями атак стали радары, системы ПВО, склады и места запуска беспилотников и ракет.

Президент США Джо Байден назвал операцию коалиции прямым ответом на нападения йеменских повстанцев-хуситов на грузовые суда в Красном море. Боевики совершили 27 нападений, экипажи из более чем 20 стран оказались под угрозой или были взяты в заложники, примерно 2 тыс. судов вынужденно изменили маршруты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары США по Йемену извращением резолюции Совета Безопасности ООН.