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Захарова назвала удары США по Йемену извращением резолюции ООН
Нанося удары по Йемену, США пренебрегают международным правом и эксплуатируют ситуацию на Ближнем Востоке в своих интересах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что Министерство иностранных дел РФ на предстоящем брифинге подробно изложит свою позицию по данной ситуации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что этой ночью США и Великобритания нанесли удары по Йемену. Взрывы раздались в столице страны Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Дхамар и Таиз. Представитель контролирующих Сану повстанцев-хуситов Абдулла бен Амер пообещал, что при продолжении операции они ответят атаками по американским и британским базам на Ближнем Востоке.
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