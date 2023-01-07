Посол Украины в Великобритании Пристайко заявил о тяжелых потерях своей страны

Украина несет тяжелые потери в конфликте с Россией, включая полное разрушение некоторых городов, но подобный образ действий дает странам Запада уникальный шанс. О своем понимании ситуации в интервью журналу Newsweek рассказал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько — гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны, непостижимы. И города, некоторые из которых полностью разрушены», — констатировал дипломат.

«Если мы прямо сейчас остановимся для каких-либо мирных переговоров, русские попытаются сохранить захваченные земли <...>. И большинство из этих регионов очень важны. Например, сухопутный коридор в Крым», — подчеркнул посол.

При этом Пристайко убежден, что украинские власти должны четко заявить иностранным партнерам о необходимости восстановить контроль над всей территорией страны, включая Крым. «У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», — уверен он.

Вместе с тем, по словам дипломата, он понимает возможность применения Россией ядерного оружия и соответствующие опасения американского миллиардера Илона Маска. Однако, по его мнению, это то, с чем в любом случае придется столкнуться «рано или поздно». Таким образом, полагает Пристайко, эта угроза не должна влиять на оказание помощи Украине.

На Украине и в странах Запада регулярно заявляют, что Россия не стремится к урегулированию конфликта. При этом власти РФ декларируют готовность к переговорам, но на собственных условиях.