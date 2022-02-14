Посол Украины: Киев не планирует отказываться от членства в НАТО

Уступки, на которые готов пойти Киев, чтобы избежать конфликтов, никак не связаны с членством Украины в НАТО, заявил посол государства в Великобритании Вадим Пристайко в эфире Би-Би-Си. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее дипломат отметил, что Украина может изменить свою позицию относительно вступления в альянс, если это поможет избежать вооруженного конфликта с Россией. Многие посчитали это намерением отказаться от вступления в Североатлантический альянс.

Позже пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что слова посла были вырваны из контеста и ему нужно дать возможность объясниться.

После этого Пристайко в Великобритании уточнил, что Киев не собирается отказываться от членства в НАТО, но все же готов на некоторые уступки для мирного разрешения конфликта.

«Прямо сейчас мы не входим в НАТО и, чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки, и это то, что мы делаем в разговоре с Россией. Это не про задержку в отношении наших амбиций быть в НАТО, мы говорим о том, что сейчас мы не в семье (НАТО - прим. ТАСС), поэтому мы должны искать что-то другое наподобие двусторонних соглашений с Великобританией, США», – подчеркнул он.

Последние недели напряжение вокруг ситуации с Украиной усилилось. Западные СМИ передают различные сведения о том, что Россия якобы готовится к эскалации военного конфликта.

В связи с этим, многие страны эвакуируют своих дипломатов из Киева и призывают граждан воздержаться от поездок в Украину.

11 февраля с таким заявлением выступил МИД Японии. Он повысил до максимального — четвертого — уровень опасности пребывания в этом государстве.

Позже с этим же призывом к гражданам США обратился американский лидер Джозеф Байден.

В то же время Россия, неоднократно заявлявшая, что не собирается «проявлять агрессию по отношению к кому-либо», заявила об оптимизации работы своих учрежденний, расположенных на украинской территории, чтобы избежать информационных провокаций.