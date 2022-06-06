Посол США в России назвал талантливой работу главы ЦБ по укреплению рубля

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан назвал талантливой работу председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля. Об этом он рассказал ТАСС.

«Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — заметил дипломат, намекнув при этом на потенциальные риски такой политики.

Салливан также отметил, что у США и РФ ушли многие годы на создание торговых отношений, для восстановления которых теперь потребуется очень много времени. «Годы, если не больше. Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», — подчеркнул посол.

В мае рубль успешно укреплялся по отношению к американской и европейским валютам из-за продаж валютной выручки экспортерами. С 20 мая россиянам предоставили возможность приобретать без ограничений любые зарубежные валюты, за исключением долларов и евро.

Ранее глава ЦБ предупредила, что ближайшие кварталы для российской экономики будут трудными, и призвала к стратегическим решениям. Совет директоров Банка России 26 мая принял решение снизить ключевую ставку с 14% до 11%.